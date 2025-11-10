Der stille See und der Schatten des WaldesJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 5: Der stille See und der Schatten des Waldes
23 Min. Ab 12
Asta und seinen Freunden ist es gelungen, eine Stadt im Königreich Spade einzunehmen und den Gegner dadurch zu schwächen. Zurück im Königreich Heart steht für die jungen Magier eine Verschnaufpause an. Asta begibt sich auf die Suche nach Charmy, die sich quer durch das gesamte Königreich futtert.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA