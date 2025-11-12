Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover
Staffel 4Folge 7vom 12.11.2025
23 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Yuno erfährt, dass der Feind das Hauptquartier der Goldenen Morgendämmerung angreift und eilt zurück, um seinen Orden zu verteidigen. Als er endlich ankommt und seine Kameraden schwer verletzt vorfindet, bricht die Wut aus ihm heraus. Er nimmt den Kampf mit Zenon und seinen Handlangern auf.

