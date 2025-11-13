Black Clover
Folge 8: Der Krieg bricht aus
23 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Das Königreich Heart wird an sechs verschiedenen Orten von den Feinden aus Spade angegriffen. Die Geisterwächter rücken zur Verteidigung aus, doch die Gegner sind alle vom Teufel besessen und besitzen deshalb außergewöhnliche Fähigkeiten. Dante von der Dark Triad hat es währenddessen auf Yami abgesehen und attackiert das vorrübergehende Hauptquartier des Schwarzen Stiers ...
