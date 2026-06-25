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BLAULICHT

Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive

WELTFolge vom 25.06.2026
Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive

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Folge vom 25.06.2026: Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive

49 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Sie sind die ersten Kriminalisten am Tatort, sichern Beweismaterial und betreuen als erste die Opfer und Geschädigten: Die Beamten der Kripo Hannover stellen alle Weichen für eine schnelle Verbrechensaufklärung. Vom Einbruch in die Luxusvilla bis hin zum ungeklärten Todesfall: Die Reportage begleitet zwei Polizeikommissare auf ihren Einsätzen im Kriminaldauerdienst und deckt auf, wieso den beiden Beamten kein menschlicher Abgrund mehr fremd ist.

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