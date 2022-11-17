Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blaze und die Monster-Maschinen

Crusher versucht immer wieder, Blaze mit fiesen Tricks aus dem Rennen zu schmeißen, doch er findet immer einen Weg, um dem zu entgehen. Auch mit dem riesigen Matschwerfer kann sich Blaze messen und fährt am Ende das große Rennen.

