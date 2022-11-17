Blaze, der Supertruck (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 17.11.2022: Blaze, der Supertruck (Teil 2)
24 Min.Folge vom 17.11.2022
Crusher versucht immer wieder, Blaze mit fiesen Tricks aus dem Rennen zu schmeißen, doch er findet immer einen Weg, um dem zu entgehen. Auch mit dem riesigen Matschwerfer kann sich Blaze messen und fährt am Ende das große Rennen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon