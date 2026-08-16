Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 16.08.2026: Der Rennwagen-Superstar
21 Min.Folge vom 16.08.2026
Blaze und AJ besuchen eine Stadt voller Rennwagen, in der jeder gerne schnell fährt! Als ein hochnäsiges Auto namens Speedrick alle anderen Rennfahrer einfängt, muss sich Blaze in einen superschnellen Rennwagen verwandeln, um seine neuen Freunde zu befreien.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-9: Nickelodeon Germany