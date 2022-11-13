Der Bärenstarke AbschleppwagenJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 13.11.2022: Der Bärenstarke Abschleppwagen
Folge vom 13.11.2022
Crusher erleidet einen Motorschaden, während er mitten in einem Rennen mit Blaze ist. Da das Fahrzeug sehr groß ist, braucht es schweres Gerät, um es zu Gabys Werkstatt zu schleppen. Blaze will helfen und verwandelt sich in einen Abschleppwagen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
