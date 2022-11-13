Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 13.11.2022
21 Min.Folge vom 13.11.2022

Crusher erleidet einen Motorschaden, während er mitten in einem Rennen mit Blaze ist. Da das Fahrzeug sehr groß ist, braucht es schweres Gerät, um es zu Gabys Werkstatt zu schleppen. Blaze will helfen und verwandelt sich in einen Abschleppwagen.

