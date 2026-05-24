Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 24.05.2026: Gabbys neue Freundin
20 Min.Folge vom 24.05.2026
Gabby hat einen neuen Welpen, Chassie. Wenn Chassie nach dem Spielen schmutzig wird, muss sie ein Bad nehmen. Außerdem wird Chassie von einer Seifenblase weggetragen und Blaze, AJ und Gabby laufen zu dritt hinter ihr her.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 5-6: Nickelodeon Germany