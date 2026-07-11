Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 11.07.2026: Blaze der Feuerwehrmann
21 Min.Folge vom 11.07.2026
In Reifenhausen sind plötzlich drei verschiedene Brände ausgebrochen. Zum Glück aller Bewohner ist Blaze bereit, die Brände zu löschen. Er verwandelt sich heldenhaft in drei verschiedene Feuerwehrautos und eilt zur Rettung.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5, Season 7, Season 7-8: Nickelodeon & © Season 5, Season 7-9: Nickelodeon Germany