Superhelden gegen den Seifenblasen-MacherJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 02.08.2026: Superhelden gegen den Seifenblasen-Macher
20 Min.Folge vom 02.08.2026
Die Superhelden Blaze und Sparkle eilen zur Rettung von Reifenhausen, als der Seifenblasen-Macher beginnt, alles in seinen Seifenblasen einzufangen. Die beiden müssen ihre Superkräfte einsetzen, um die Stadt aus den Fängen des Bösewichts zu befreien.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5-9: Nickelodeon Germany