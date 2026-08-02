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Blaze und die Monster-Maschinen

Superhelden gegen den Seifenblasen-Macher

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Superhelden gegen den Seifenblasen-Macher

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 02.08.2026: Superhelden gegen den Seifenblasen-Macher

20 Min.Folge vom 02.08.2026

Die Superhelden Blaze und Sparkle eilen zur Rettung von Reifenhausen, als der Seifenblasen-Macher beginnt, alles in seinen Seifenblasen einzufangen. Die beiden müssen ihre Superkräfte einsetzen, um die Stadt aus den Fängen des Bösewichts zu befreien.

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