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Blaze und die Monster-Maschinen

Superhelden gegen die Grün-Königin

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Superhelden gegen die Grün-Königin

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 02.08.2026: Superhelden gegen die Grün-Königin

43 Min.Folge vom 02.08.2026

Die Grün-Königin verwandelt alles in der Stadt Reifenhausen grün. Die Superhelden Blaze, Watts und Darington müssen ihre Kräfte einsetzen, um die Schurkin aufzuhalten und zu verhindern, dass Reifenhausen für immer monochrom wird.

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