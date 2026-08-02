Superhelden gegen die Grün-KöniginJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 02.08.2026: Superhelden gegen die Grün-Königin
43 Min.Folge vom 02.08.2026
Die Grün-Königin verwandelt alles in der Stadt Reifenhausen grün. Die Superhelden Blaze, Watts und Darington müssen ihre Kräfte einsetzen, um die Schurkin aufzuhalten und zu verhindern, dass Reifenhausen für immer monochrom wird.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5-9: Nickelodeon Germany