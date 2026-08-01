Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 01.08.2026: Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)
21 Min.Folge vom 01.08.2026
Willkommen im Videospiele-Land! Blaze und Crusher geraten in eine magische Maschine und müssen vier epische Level meistern, um nach Hause zurückzukehren. Sind sie der Herausforderung gewachsen? Oder endet dieses Abenteuer mit einem Game Over?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5-9: Nickelodeon Germany