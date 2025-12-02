Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Die böse Frau

Kabel EinsStaffel 11Folge 14vom 02.12.2025
Die böse Frau

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 14: Die böse Frau

42 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Maria und Danny versuchen den Zusammenhang von drei Morden, welche alle an Obdachlosen verübt wurden, herzustellen. Dabei werden sie auf einen Politiker aufmerksam, der die Schließung eines ehemaligen Luxushotels, in dem überwiegend Obdachlose wohnen, anstrebt. Zudem war ausgerechnet er derjenige, der die Morde zuvor der Polizei gemeldet hatte. Derweil geht Anthony einem Fall nach, bei dem er selbst von einem Mann als Auftragskiller angeheuert wurde, um dessen Frau umzubringen.

