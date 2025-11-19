Der Sohn des PriestersJetzt ohne Werbung streamen
Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 10: Der Sohn des Priesters
39 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Danny und Baez ermitteln im Fall eines getöteten Teenagers. Bei dem 15-Jährigen handelt es sich um den Sohn von Reverend Potter. Doch der vertraut den Detectives nicht und verlangt einen Sonderermittler. Außerdem erschwert er die Polizeiarbeit, indem er seine Gemeindemitglieder dazu aufruft, nicht mit den Beamten zu reden. Auch Jamie ist im Einsatz und schießt dabei einen jungen Mann namens Scottie an. Wie sich herausstellt, ist dessen Vater Captain bei der State Police ...
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren