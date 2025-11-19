Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 10vom 19.11.2025
Folge 10: Der Sohn des Priesters

39 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Danny und Baez ermitteln im Fall eines getöteten Teenagers. Bei dem 15-Jährigen handelt es sich um den Sohn von Reverend Potter. Doch der vertraut den Detectives nicht und verlangt einen Sonderermittler. Außerdem erschwert er die Polizeiarbeit, indem er seine Gemeindemitglieder dazu aufruft, nicht mit den Beamten zu reden. Auch Jamie ist im Einsatz und schießt dabei einen jungen Mann namens Scottie an. Wie sich herausstellt, ist dessen Vater Captain bei der State Police ...

SAT.1 emotions
