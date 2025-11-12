Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Der Dinosaurier

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 7vom 12.11.2025
Der Dinosaurier

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 7: Der Dinosaurier

41 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Die Kronzeugin aus Dannys aktuellem Fall wird ermordet - noch bevor sie aussagen konnte. In den weiteren Ermittlungen fühlt sich Danny zunehmend von Anthony gestört, da dieser sich in den Fall einmischt. Währenddessen müssen Eddie und Jamie einen jungen Mann vor einem Suizid bewahren.

