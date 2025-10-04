Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Im falschen Film

Kabel EinsStaffel 10Folge 15vom 04.10.2025
Folge 15: Im falschen Film

41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Ein Wachmann wird angeschossen. Der Täter - geschützt durch Jamies schusssichere Weste - entkommt. Während Jamie verdächtigt wird, mit dem Überfall in Verbindung zu stehen und eine Untersuchung am Hals hat, kommen Danny und Baez in einem vermeintlichen Suizidfall einem Mörder auf die Schliche.

Kabel Eins
