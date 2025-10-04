Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 15: Im falschen Film
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Ein Wachmann wird angeschossen. Der Täter - geschützt durch Jamies schusssichere Weste - entkommt. Während Jamie verdächtigt wird, mit dem Überfall in Verbindung zu stehen und eine Untersuchung am Hals hat, kommen Danny und Baez in einem vermeintlichen Suizidfall einem Mörder auf die Schliche.
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
