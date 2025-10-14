Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familienzuwachs

Kabel EinsStaffel 10Folge 19vom 14.10.2025
Folge 19: Familienzuwachs

42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Sean wendet sich mit einer überraschenden Entdeckung an Frank: Laut einer DNA-Datenbank hat er einen Cousin, von dem niemand in der Familie etwas zu wissen scheint. Als eine Frau in Franks Büro auftaucht und ihn bittet, ihren Sohn versetzen zu lassen, stellt sich der betroffene Officer als das unbekannte Familienmitglied heraus. Doch seine Mutter ist fest entschlossen, jeden Kontakt zwischen ihm und den Reagans zu unterbinden.

