Blue Bloods - Crime Scene New York

Die Lady aus London

Kabel Eins Staffel 12 Folge 9 vom 14.01.2026
Die Lady aus London

Die Lady aus LondonJetzt kostenlos streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 9: Die Lady aus London

41 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 12

Ein Hackerangriff verursacht einen Ausfall des NYPD-Computersytems. Franks Kontakt zu Sloan Thompson, einer Spezialistin im Bereich Cybersecurity, scheint die Lösung des Problems zu sein. Für Danny und Baez kommt diese Hilfe jedoch zu spät: Ohne die Unterstützung der Datenbanken bleibt den beiden nichts anderes übrig, als einen mutmaßlichen Straftäter laufen zu lassen - und das entpuppt sich schnell als folgenschwerer Fehler.

Blue Bloods - Crime Scene New York
Kabel Eins
