Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 13: Schlimm und schlimmer
42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Zwischen Bürgermeister Chase und der neuen Chefin der New Yorker Feuerwehr kommt es zu einer Auseinandersetzung - Frank versucht zu schlichten. Erin steckt hingegen in einer beruflichen Zwickmühle.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International)
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