Abschied in DunkelblauJetzt ohne Werbung streamen
Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 18: Abschied in Dunkelblau
39 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Baez und Danny sind in ihren aktuellen Fall persönlich involviert, denn ihre frühere Kollegin Ellen ist spurlos verschwunden. Erst kürzlich versuchte sie, einen beruflichen Fehler zu bereinigen, der auch Auswirkungen auf ihren Partner Russ hatte. Somit gerät Russ zunächst in den Fokus der Ermittlungen. Derweil haben Janko und Jamie eine ganz andere Beschäftigung: Sie spielen ihren Polizei-Kollegen Patimkin und Welch kleine Streiche, die jedoch nicht lange unbeantwortet bleiben.
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren