Folge 21: Die Russen kommen!
39 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 12
Baez und Danny sind hinter einem ehemaligen KGB-Offizier, der sich Rambo nennt, her und werden dabei von den russischen Detectives Vronsky und Levin unterstützt. Doch Levin und Vronsky sind ziemlich undurchsichtig, was die Suche nach dem Killer nicht einfacher macht. Zeitglich steckt Erin in der Zwickmühle: Ihr einstiger Mentor und Staatsanwalt, Gary Falk, gerät unter Verdacht, Drogen aus der Asservatenkammer entwendet zu haben. Nun ist es an ihr, die Wahrheit herauszufinden ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
