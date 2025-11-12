Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 7: Der Dinosaurier
41 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Die Kronzeugin aus Dannys aktuellem Fall wird ermordet - noch bevor sie aussagen konnte. In den weiteren Ermittlungen fühlt sich Danny zunehmend von Anthony gestört, da dieser sich in den Fall einmischt. Währenddessen müssen Eddie und Jamie einen jungen Mann vor einem Suizid bewahren.
