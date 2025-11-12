Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 8: Familie zuerst
42 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Emily erzählt Danny und Baez, dass ihr gewalttätiger Ex-Freund auch seine aktuelle Freundin schlecht behandelt. Dann wird der Mann tot aufgefunden, und Emily wird zur Hauptverdächtigen. Währenddessen ist Eddie auf eine junge Frau eifersüchtig, da Jamie diese in seiner Wohnung aufnimmt.
Blue Bloods - Crime Scene New York
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
