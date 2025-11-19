Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 9: In Teufels Küche
41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Frank kommt in seinem aktuellen Fall einfach nicht an Informationen, als ein Priester im Fall eines vermissten Jungen seine Aussage aufgrund des Beichtgeheimnisses verweigert. In der Zwischenzeit untersuchen Danny und Baez den Fall einer toten und ziemlichen bekannten Person aus New York ...
Blue Bloods - Crime Scene New York
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
