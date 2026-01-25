Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Tinas Ratgeber

Comedy CentralStaffel 15Folge 10vom 25.01.2026
Tinas Ratgeber

Bob's Burgers

Folge 10: Tinas Ratgeber

21 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Tina bekommt die Ratgeberkolumne in der Schulzeitung. Teddy nimmt sich zu viel vor, als er sich freiwillig meldet, um das Floß für die Parade zu bauen.

