Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Die Auktion

ProSieben FUNStaffel 10Folge 16vom 01.01.2026
Joyn Plus
Die Auktion

Die AuktionJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 16: Die Auktion

21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Linda ist ganz aufgeregt, weil der Saint Patrick's Day bevorsteht. Während sie dafür am liebsten alle Speisen und Getränke grün färben würde, hat Bob gar keinen Sinn für den Feiertag. Er geht lieber mit den Kindern zu einer Auktion, bei der Restaurantbedarf versteigert werden soll.

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 2 Staffeln und Folgen