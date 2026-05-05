Eine schweinische AngelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 4: Eine schweinische Angelegenheit
21 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Tina hat schlechte Laune - und das hat gleich mehrere Gründe: In der Schule soll sie einen Schweinefötus sezieren und außerdem wird sie von ihren Freunden nicht zu einer Halloween-Heufahrt eingeladen, auf die sie sich schon gefreut hat.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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