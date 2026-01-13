Eine Art Unfall mit BlechschadenJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 18: Eine Art Unfall mit Blechschaden
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Nachdem er die Waren für das Restaurant ausgeladen hat, will Bob seinen Wagen parken. Allerdings fährt ihm dabei jemand ins Auto und schiebt ihn auf das Fahrzeug vor ihm. Gemeinsam versuchen alle Beteiligten herauszufinden, wer den Unfall verursacht hat.
