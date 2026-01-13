Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Eine Art Unfall mit Blechschaden

ProSieven FUNStaffel 11Folge 18vom 13.01.2026
Eine Art Unfall mit Blechschaden

Bob's Burgers

Folge 18: Eine Art Unfall mit Blechschaden

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Nachdem er die Waren für das Restaurant ausgeladen hat, will Bob seinen Wagen parken. Allerdings fährt ihm dabei jemand ins Auto und schiebt ihn auf das Fahrzeug vor ihm. Gemeinsam versuchen alle Beteiligten herauszufinden, wer den Unfall verursacht hat.

