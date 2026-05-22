Meditation und ExplosionJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 19: Meditation und Explosion
21 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Tina soll die Pflanzen von Rudys Vater gießen, während er verreist ist. Louise entdeckt in dessen Haus ein ganz besonderes Spielzeug: das Modell einer Brücke, die explodieren kann. Louise will Rudy überreden, die Brücke sofort in die Luft zu jagen, aber er lehnt ab. Daraufhin schmiedet sie einen gefährlichen Plan, um die Explosion doch noch miterleben zu können.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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