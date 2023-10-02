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Bob's Burgers

Interview mit einem Opa wie dir

ProSieben FUNStaffel 12Folge 16vom 02.10.2023
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Bob's Burgers

Folge 16: Interview mit einem Opa wie dir

21 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6

Die Belcher-Kids freuen sich auf den Besuch ihres Opas. Tina muss ihn für ein Schulprojekt interviewen. Pop Pop ist zwar eher wortkarg, doch eine Geschichte aus seiner Vergangenheit hat er seinem Sohn einst erzählt. Weil Bob jedoch nicht alle Details der Story kennt, werden Louise, Tina, Gene und Linda kreativ und entwerfen kurzerhand ihre eigene Fassung der damaligen Geschehnisse.

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