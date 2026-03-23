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Bob's Burgers

Ginger im Anmarsch

ProSieben FUNStaffel 12Folge 18vom 23.03.2026
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Bob's Burgers

Folge 18: Ginger im Anmarsch

21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Linda ist aufgeregt, weil sich Ginger angekündigt hat. Die beiden Frauen sehen sich nicht oft, also lässt Linda alles stehen und liegen, um Zeit mit ihrer Freundin zu verbringen. Bob und die Kinder nehmen derweil an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil.

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