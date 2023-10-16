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Bob's Burgers

Die Soße ist teurer als der Braten

ProSieben FUNStaffel 12Folge 20vom 16.10.2023
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Bob's Burgers

Folge 20: Die Soße ist teurer als der Braten

21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 6

Die Belcher-Sprösslinge wollen Linda zum Muttertag eine Freude machen. Dafür begeben sie sich auf die Suche nach einem Familienrezept für Spaghetti Bolognese, das bereits vor vielen Jahren verlorengegangen ist. Dabei stoßen sie auf eine Fehde, die Lindas Familie einst entzweite.

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