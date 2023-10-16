Die Soße ist teurer als der BratenJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 20: Die Soße ist teurer als der Braten
21 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 6
Die Belcher-Sprösslinge wollen Linda zum Muttertag eine Freude machen. Dafür begeben sie sich auf die Suche nach einem Familienrezept für Spaghetti Bolognese, das bereits vor vielen Jahren verlorengegangen ist. Dabei stoßen sie auf eine Fehde, die Lindas Familie einst entzweite.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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