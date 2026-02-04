Ist doch nur ein RadioJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 20: Ist doch nur ein Radio
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Beim Aufräumen entdeckt Linda ein altes Radio, das Bob von seiner Großmutter Alice geerbt hat. Daraufhin erinnert sich Bob an die Geschichte von Alice und einem geheimnisvollen Spion. Fasziniert lauschen Tina, Louise und Gene seinen Erzählungen über die damalige Zeit.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
