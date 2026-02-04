Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 13Folge 20vom 04.02.2026
Folge 20: Ist doch nur ein Radio

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6

Beim Aufräumen entdeckt Linda ein altes Radio, das Bob von seiner Großmutter Alice geerbt hat. Daraufhin erinnert sich Bob an die Geschichte von Alice und einem geheimnisvollen Spion. Fasziniert lauschen Tina, Louise und Gene seinen Erzählungen über die damalige Zeit.

