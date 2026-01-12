Dups, Schweiß und TränenJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 13: Dups, Schweiß und Tränen
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Tina wird von Chelsea zu einer Party eingeladen. Obwohl sie sich in der Gegenwart des Mädchens nicht wohlfühlt, beschließt sie dennoch, hinzugehen. Sie hofft nämlich, mit Jimmy jr. tanzen zu können.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
