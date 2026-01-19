Ein kriminell guter BurgerJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 1416: Ein kriminell guter Burger
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Sergeant Bosco bittet Bob um Hilfe: Er will in dessen Restaurant arbeiten, um sich auf einen Undercover-Einsatz vorzubereiten. Allerdings geraten die beiden Männer schnell aneinander. Bosco hört nicht zu und Bob fühlt sich nicht wertgeschätzt. Zu allem Übel gefährdet der Polizist dann auch noch die gesamte Belcher-Familie, indem er den Verbrecherboss direkt in deren Burgerladen führt.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
