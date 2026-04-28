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Bob's Burgers

Bob Day Afternoon

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 28.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 2: Bob Day Afternoon

21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Bob ist auf dem Weg zur Bank und möchte dort wegen eines Kredits anfragen. Allerdings hat er gleichzeitig noch viele offene Kredite. Als sein Wunsch von der Bank abgelehnt wird und er auf dem Weg nach Hause ist, muss er feststellen, dass in der Bank eine Geiselnahme stattfindet. Die Polizei benötigt einen zentralen Standpunkt zur Überwachung und sucht sich Bob's Burgers aus. Als Bankräuber Mickey dann auch noch Burger bestellt, ist Bob fast glücklich über die Situation.

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