Bob's Burgers
Folge 2: Bob Day Afternoon
21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Bob ist auf dem Weg zur Bank und möchte dort wegen eines Kredits anfragen. Allerdings hat er gleichzeitig noch viele offene Kredite. Als sein Wunsch von der Bank abgelehnt wird und er auf dem Weg nach Hause ist, muss er feststellen, dass in der Bank eine Geiselnahme stattfindet. Die Polizei benötigt einen zentralen Standpunkt zur Überwachung und sucht sich Bob's Burgers aus. Als Bankräuber Mickey dann auch noch Burger bestellt, ist Bob fast glücklich über die Situation.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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