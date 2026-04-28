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Bob's Burgers

Synchronized Swimming

ProSieben FUNStaffel 2Folge 3vom 28.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 3: Synchronized Swimming

21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Linda führt im Fernsehen einen vorgeburtlichen Yoga-Kurs vor und das, obwohl sie seit neun Jahren nicht schwanger war. Im Haus wird sie derweil von den Kindern vermisst. Noch am gleichen Tag prahlt Bob vor Teddy mit seiner neuen Softeis-Maschine, mit der er sich einen großen Traum erfüllen kann: der Verkauf von Eis in den Sommermonaten. In der Schule versuchen die Kinder unterdessen, Synchronschwimmen statt Gymnastik machen zu dürfen, da sie dann angeblich motivierter wären ...

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