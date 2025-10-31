Bob's Burgers
Folge 10: Magische Momente
21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Tina ist begeistert, als sie erfährt, dass Jimmy Junior bei einem Zauber-Wettbewerb teilnehmen will. Sie hofft, ihrem heimlichen Schwarm näherzukommen, indem sie seine Assistentin auf der Bühne wird. Auch Bob will das "Festival der Magie" für seine Zwecke nutzen: Er bietet jedem Zauberer 50 Prozent Rabatt in seinem Restaurant an. Doch die Magier sind offenbar sehr schwierige Kunden, sodass Bob letztlich sogar mit dem Vorstand des Festivals aneinandergerät.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
