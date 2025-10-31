Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Magische Momente

ProSieben FUNStaffel 4Folge 10vom 31.10.2025
Magische Momente

Bob's Burgers

Folge 10: Magische Momente

21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Tina ist begeistert, als sie erfährt, dass Jimmy Junior bei einem Zauber-Wettbewerb teilnehmen will. Sie hofft, ihrem heimlichen Schwarm näherzukommen, indem sie seine Assistentin auf der Bühne wird. Auch Bob will das "Festival der Magie" für seine Zwecke nutzen: Er bietet jedem Zauberer 50 Prozent Rabatt in seinem Restaurant an. Doch die Magier sind offenbar sehr schwierige Kunden, sodass Bob letztlich sogar mit dem Vorstand des Festivals aneinandergerät.

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

