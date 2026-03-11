Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 4Folge 13vom 11.03.2026
21 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Tammy freut sich sehr auf ihre Bat-Mizwa-Feier, zu der sie fast alle Mitschüler eingeladen hat. Nur Tina hat keine Einladung erhalten. Doch so leicht will sie nicht aufgeben: Sie überredet Bob, das Catering für die Party auszurichten. Derweil plant Louise einen Streich, den sie Tammy vor allen Gästen spielen will. Als ihr Plan misslingt, muss nicht nur sie, sondern auch Tammy auf die Feier verzichten ...

