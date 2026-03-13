Bob's Burgers
Folge 19: Zahn um Zahn
21 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Zweimal pro Jahr müssen Bobs Kinder zum Zahnarzt. Das löst bei fast allen Panikattacken aus. Als Louise erfährt, dass sie ein Loch im Zahn hat, macht sie sich aus dem Staub und flieht zu ihrer Tante Gayle. Weil Linda und Bob sich nicht anders zu helfen wissen, schlagen sie ihrer Tochter einen Deal vor: Sollte Louise ein ganzes Wochenende bei ihrer Tante aushalten, muss sie nicht zum Zahnarzt. Wenn sie das nicht schafft, muss sie sich freiwillig von Dr. Yap behandeln lassen ...
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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