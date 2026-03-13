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Bob's Burgers

Zahn um Zahn

ProSieben FUNStaffel 4Folge 19vom 13.03.2026
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Bob's Burgers

Folge 19: Zahn um Zahn

21 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Zweimal pro Jahr müssen Bobs Kinder zum Zahnarzt. Das löst bei fast allen Panikattacken aus. Als Louise erfährt, dass sie ein Loch im Zahn hat, macht sie sich aus dem Staub und flieht zu ihrer Tante Gayle. Weil Linda und Bob sich nicht anders zu helfen wissen, schlagen sie ihrer Tochter einen Deal vor: Sollte Louise ein ganzes Wochenende bei ihrer Tante aushalten, muss sie nicht zum Zahnarzt. Wenn sie das nicht schafft, muss sie sich freiwillig von Dr. Yap behandeln lassen ...

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