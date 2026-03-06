Bob's Burgers
Folge 4: Beta, der Leguan
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Bob hat eine neue Aufgabe gefunden: Er kocht für eine Studentenverbindung. Die sogenannten Betas beeindrucken ihn mit ihrer Kameradschaft untereinander, und dass sie immer einen aufgefüllten Biervorrat haben, freut Bob ebenso. Schnell wächst er aus der Rolle des Kochs heraus und wird für die Betas zum Helden, der ihnen helfend zur Seite steht, wenn sie mal wieder in der Klemme stecken. Doch bei ihrem jüngsten Streich gehen die Studenten zu weit ...
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
