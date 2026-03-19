Grün ist die HoffnungJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 10: Grün ist die Hoffnung
21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Bob träumt von einer Parzelle in einem Schrebergarten. Doch Cynthia, die für die Vergabe der Gartenanteile verantwortlich ist, lehnt dessen Antrag ab. So leicht gibt Bob aber nicht auf - und plötzlich hat er tatsächlich die zündende Idee. Sein Plan hat allerdings eine kleine Schwachstelle: Seine Familie muss mitspielen und einige persönliche Opfer bringen ...
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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