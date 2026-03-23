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Bob's Burgers

Das Prinzip

ProSieben FUNStaffel 5Folge 14vom 23.03.2026
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Bob's Burgers

Folge 14: Das Prinzip

21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Tina ist aufgeregt, weil sie ein Referat vor der ganzen Klasse halten muss. Inhalt ist ein Buch, das sie nicht gelesen hat. Louise und Linda stehen ihr mit hilfreichen Tricks zur Seite. Bob trägt derweil einen ganz anderen Kampf aus: Er hat einen Hubschrauber mit Fernsteuerung gekauft, der bereits beim ersten Flug den Geist aufgibt. Nun will er natürlich den Kaufpreis erstattet haben, doch das gestaltet sich nicht ganz so einfach ...

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