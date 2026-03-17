Freunde mit Burger-VorzügenJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 3: Freunde mit Burger-Vorzügen
21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Bob ist besorgt um seinen Stammkunden Teddy, denn dessen Arzt hat ihn vor seinem zu hohen Cholesterin-Spiegel gewarnt. Um Teddy zu helfen, treiben die beiden fortan im Park Sport. Dabei entdecken sie eine Gruppe von Leuten, die Filmstunts nachstellen. Teddy findet diese Art körperlicher Ertüchtigung super, doch Bob kann dem gar nichts abgewinnen. Das führt letztlich sogar so weit, dass Bob seine Freundschaft zu Teddy infrage stellt.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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