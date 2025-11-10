Tina, König, As, SpionJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 7: Tina, König, As, Spion
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Tina hat sich entschieden, die Thundergirls zu verlassen, doch die Leiterin der Gruppe bittet sie um Hilfe. Ginny ist nämlich der festen Überzeugung, dass ein Spion aus den eigenen Reihen geheime Informationen an die Konkurrenz weitergibt. Tina ermittelt undercover, um den Verräter auf frischer Tat zu ertappen ...
