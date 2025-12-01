Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 7Folge 12vom 01.12.2025
Folge 12: Bittersüßer Gene

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Nachdem Gene bei einem Schulprojekt nicht gerade gut abgeschnitten hat, gönnt er sich - wie immer in einer solchen Situation - einen Schoko-Snack. Allerdings hat das Unternehmen nicht nur die Optik, sondern auch den Geschmack der Süßigkeit erneuert. Gene ist verzweifelt und will dagegen vorgehen.

ProSieben FUN
