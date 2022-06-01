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Bob's Burgers

Die Tage der Eier

ProSieben FUNStaffel 7Folge 16vom 01.06.2022
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Bob's Burgers

Folge 16: Die Tage der Eier

21 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12

Die Belchers freuen sich - wie jedes Jahr - auf ihren persönlichen Ostereierversteckwettbewerb. Allerdings können die Kinder nicht alle Eier finden. Und leider erinnern sich Linda und Bob nicht mehr an jedes Versteck, weil sie sturzbetrunken waren, als sie in die Rolle des Osterhasen geschlüpft sind.

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