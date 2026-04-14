Die Geschichte eines Möchtegern-AussteigersJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 22: Die Geschichte eines Möchtegern-Aussteigers
21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Bob erfährt von einem Ausverkauf in einem Outdoor-Laden. Während seine Familie das Restaurant schmeißt, will sich Bob mit allen möglichen Outdoor-Gadgets ausstatten. Dann schläft er jedoch in einem Zelt ein und wird über Nacht im Laden eingeschlossen.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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