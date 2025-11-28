Das letzte Lebkuchenhaus auf der linken SeiteJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 7: Das letzte Lebkuchenhaus auf der linken Seite
21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Kurz vor Weihnachten ist Bob verzweifelt: Seine Kinder haben unendlich viele Wünsche, doch die Familie hat einfach zu wenig Geld. Dann ruft allerdings Mr. Fischoeder an und macht Bob ein unmoralisches Angebot.
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
