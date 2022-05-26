Bob's Burgers
Folge 8: Ex Mach Tina
21 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12
Tina will die Aufmerksamkeit ihres Schwarms erregen, indem sie Plateauschuhe trägt. Allerdings verstaucht sie sich dabei den Fuß. Um trotzdem nichts in der Schule zu verpassen, nimmt Tina mithilfe eines mobilen Computers am Unterricht teil.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7, Season 11, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH
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