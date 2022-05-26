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Bob's Burgers

Ex Mach Tina

ProSieben FUNStaffel 7Folge 8vom 26.05.2022
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Bob's Burgers

Folge 8: Ex Mach Tina

21 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12

Tina will die Aufmerksamkeit ihres Schwarms erregen, indem sie Plateauschuhe trägt. Allerdings verstaucht sie sich dabei den Fuß. Um trotzdem nichts in der Schule zu verpassen, nimmt Tina mithilfe eines mobilen Computers am Unterricht teil.

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